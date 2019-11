Vaşinqtonda İŞİD terror qruplaşmasının öldürülən lideri Əbu Bəkr Əl-Bağdadinin yaxın adamlarından biri olan silahlı şəxsin harada yerləşməsi barəsində məlumat var.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp Nyu-York iqtisadi klubda çıxışı zamanı bildirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.