Türkirə Avstraliya vətəndaşı olan terrorçunu ölkəsinə deportasiya edib.

“Report” “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilir ki, həmin şəxs İŞİD terror qruplaşmasının üzvü olub.

Nazirlik bildirib ki, əcnəbi terrorçuların ölkədən deportasiya olunması davam etdiriləcək.



