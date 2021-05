Macarıstan Türkiyədən pilotsuz uçuş apartları almaq niyyətindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Məlumata görə, Macarıstan pilotsuz uçuş aparatları ilə yaxından tanış olmaq üçün Türkiyəyə heyət göndərəcək. Onların hesabatından sonra Macarıstan yekun qərarını verəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.