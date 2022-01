Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan postunu tərk etməyə hazırdır.

Metbuat.az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Sarkisyan özü açıqlama verib. O bildirib ki, yeni Konstitusiya qəbul edilsə, o vəzifəsindən istefa verə bilər. “Bu, ölkənin inkişafına mane olarsa, mütləq gedəcəm”- deyə Sarkisyan bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.