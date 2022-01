Qazaxıstanın yeni Müdafiə nazirinin adı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu posta Ruslan Jaksılıkov təyin edilib. Məlumata görə, Ruslan Jaksılıkov buna qədər Daxili İşlər nazirinin köməkçisi vəzifəsində işləyib.

