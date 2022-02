“Strateji müttəfiqimiz Türkiyəni və dost türk xalqını bu çətin günlərdə bizi dəstəkləməyə çağırırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Türkiyədəki səfiri Vasil Bodnar açıqlama verib. O həmçinin, Türkiyə rəhbərliyini Çanaqqala boğazını Rusiya gəmiləri üçün bağlanmasını istəyib. Səfir dünyaya səslənərək Rusiyaya qarşı sanksiyaların artıq tətbiq edilməsini tələb edib.

