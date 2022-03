Ukraynadan Putinə ŞOK MESAJ: Rus hərbçilərin cəsədləri ilə Z hərfi yazdılar / FOTO

Ukrayna hərbçiləri Rusiya ordusu üçün simvol halına gələn Z hərfi ilə ruslara mesaj ünvanlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalılar rus hərbçilərin cəsədlərini Z hərfi formasında düzərək fotolarını çəkiblər. Bu foto Ukraynada izlənmə rekordları qırıb. Bəzi dairələr isə cəsədlərə hörmətsizlik edildiyini irəli sürərək, ukraynalı hərbçiləri tənqid ediblər.

Qeyd edək ki, Ukraynaya hücum edən rus zirehli texnikalarının üzərində Z hərfinin yazılması diqqət çəkir. Bəziləri bunun taktika məqsədilə edildiyini irəli sürür. Bəziləri isə bunu Putinin Zelenskiyə mesajı kimi dəyərləndirir.

