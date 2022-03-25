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Ukraynada öldürülən jurnalistlərin sayı açıqlandı

Ukraynada öldürülən jurnalistlərin sayı açıqlandı
15:13 25 Mart 2022
165 Dünya
Gülər Seymurqızı
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Rusiyanın Ukraynaya hücumu nəticəsində bir ay ərzində beş jurnalist öldürülüb, yeddisi yaralanıb, biri itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna daxili işlər nazirinin müşaviri Anton Geraşşenko özünün “Telegram” kanalında məlumat yayıb.

Onlar - LIVE telekanalının operatoru Yevgeni Sakun, “The New York Times” qəzetinin keçmiş müxbiri Brent Reno, “Fox News” telekanalının operatoru, Pyer Zakrjevski, “Fox News”un ərazidə konsultantı, jurnalist Aleksandra Kuvşinova, Rusiyanın “The Insider” qəzetinin jurnalisti Oksana Baulinadır.

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metbuat.az

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