Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasında yeni təyinat olub.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, baş katib vəzifəsində dəyişiklik edilib.

Fərid Bənənyarlı başqa işə keçməsi səbəbindən vəzifəsindən istefa verib. Bu posta Fəxri Həsənov təyin olunub

