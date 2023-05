Tvitter istifadəçisinin yazdığı tvitlə “WhatsApp”ın etibarlılığı sosial mediada müzakirə obyektinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tvitterdə mühəndis olan Foad Dabiri iddia edib ki, “WhatsApp”dan aktiv formada istifadə etmədikdə belə tətbiq telefonun mikrofunun imkanlarından istifadə edir. Tvitter nümayəndəsi bununla bağlı ekran fotosunu da paylaşıb. Tvitterin baş icraçı direktoru İlon Mask isə bu müzakirələrlə bağlı ““WhatsApp”a etibar etmək olmaz” rəyini yazıb.

