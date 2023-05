ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Türkiyədə keçirilən prezident seçkisini şərh edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

O, bildirib ki, seçkini “kim qazanacaqsa, o da qazanacaq”.

Seçkidən sonra mümkün ixtilafların baş verməsi ehtimalını dəyərləndirən dövlət başçısı onsuz da dünyanın sözügedən hissəsində kifayət qədər problemlərin mövcudluğunu dilə gətirib.

