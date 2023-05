Azərbaycanda seçicilərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov açıqlayıb.

Qeyd edilib ki, ölkədə səsvermə hüququ olan 6 milyon 334 min 178 şəxs var.

Ən yaşlı seçicilərin 1915-ci il təvəllüdlü Bakı şəhəri, Sabunçu rayon sakini İbrahimov Hilal İsa oğlu (108 yaş) və 1900-cu il təvəllüdlü Ağdaş rayon sakini Nəbiyeva Barı Samir qızıdır (123 yaş).



