Azərbaycan Kubokunda son beş mövsümün rekordu qeydə alındı

Azərbaycan Kubokunun 2022/2023 mövsümündə 50 qol vurulub.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, son 5 turnir üçün mütləq rekorddur.

Axırıncı dəfə daha çox qolun vurulması 2017/18 mövsümündə qeydə alınıb. Həmin vaxt bu rəqəm 67-yə bərabər olub.

2018/19 mövsümündə 39, sonrakı yarışda 30 qol vurulub. 2020/21 mövsümündə 40, ötən kubokda 48 dəfə top qapıdan keçib.

Qeyd edək ki, iyunun 3-də Azərbaycan Kubokunun finalında "Qəbələ" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcəklər.

