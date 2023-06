Böyük Britaniyanın sabiq baş naziri Boris Conson köşə yazarı olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Daily Mail"də köşə yazacaq. Bu barədə nəşr məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, Boris Conson daha öncə “Daily Telegraph”da yazar idi.

