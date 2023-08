"Bu insanlara bir az ağıl, özümə 10-15 milyon istəyirəm" - Nura Suri

"Görmüşük də xalqın sədaqətini, sevgisini. Cavanlığında sevib bəyəndikləri məşhurların qocalıb acından öləndə, xəstələnəndə qapısını döyüb, qayğısını çəkiblər axı".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri müğənni Nura Suri özünün "Facebook" hesabında yazıb. O, sənət adamlarını tənqid edənlərə sərt cavab verib:

"Bəsdirin, pafoslu sözlərlə danışdınız. Bahar Lətifqızı, ya Hiss uşaq evində olanda xalq gedib yəqin onlara dəstək olub, müğənni edib. Özləri min əziyyətlə uğur qazandıqdan sonra sevmisiniz də onları da.

Ay Allah, bu insanlara bir az ağıl, özümə 10-15 milyon dollar istəyirəm".



