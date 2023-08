Havayda yanğınlar zamanı müşahidə olunan mənzərə maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Maui adasında yanğınlar bir çox evi sıradan çıxarsa da, alovların ortasında bir evə zərər dəyməyib. Onun ətrafındakı bütün evlər isə sıradan çıxıb. Lahainada məntəqəsində müşahidə edilən hadisə “möcüzəvi ev” kimi təqdim edilib.

Qeyd edək ki, yanğınlar nəticəsində indiyə qədər 114 nəfər həyatını itirib. 2700-dən çox tikili zədələnib və ya tamamilə dağılıb.

