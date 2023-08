Türkiyənin Əskişəhər şəhərində meşə yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə yanğınsöndürənlər və meşə təsərrüfatı işçiləri cəlb olunub.

Bildirilib ki, qayalıq ərazidə baş verən yanğının söndülməsi üçün 1 amfibiya təyyarə və 2 helikopterlə də havadan müdaxilə edillir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.