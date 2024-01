Azərbaycanda ən yaşlı kişi seçicinin 109 yaşı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 1915-ci il təvəllüdlü İbrahimov Hilal İsa oğludur.

Həmin seçicinin adı 29 saylı Sabunçu dördüncü seçki dairəsinin 37 saylı məntəqə seçki komissiyasının seçici siyahısındadır.

Qeyd edək ki, fevralın 7-də Azərbaycanda növbədənkənar Prezident seçkisi keçiriləcək.

