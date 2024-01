İstanbulda kilsəyə silahlı hücum edildi - Ölən var

Türkiyənin İstanbul şəhərində “Santa Mariya” italyan kilsəsinə silahlı hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Hadisə yerinə çoxlu sayda polis və təcili yardım əməkdaşları cəlb edilib. İlkin məlumata görə, hücum zamanı 1 nəfər ölüb.

Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya məlumatı təsdiqləyib. Nazir bildirib ki, hücum 2 maskalı şəxs tərəfindən həyata keçirilib. O, hadisə ilə bağlı araşdırmanın aparıldığını, cinayətkarların saxlanılması üçün tədbirlərin görüldüyünü qeyd edib. Nazir hücumu kəskin pisləyib.

