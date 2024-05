Tural Mehman oğlu Ələkbərov Xocalı Rayon Məhkəməsinin sədri təyin edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin "Bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi və bəzi birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin vəzifələrinin dəyişdirilməsi haqqında" Sərəncamında əksini tapıb.

Sərəncamla T.Ələkbərov Goranboy Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən azad edilərək Xocalı Rayon Məhkəməsinin hakimi və sədri təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.