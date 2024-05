Təbriz Şəhər Şurasının üzvü, din xadimi Seyid Məhəmmədrza Mirtacəddini İran prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəyi barədə açıqlama verib.

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Təbrizin yerli mediası məlumat yayıb.

Mirtacəddini bundan əvvəl üç dövr Təbrizin İran parlamentindəki nümayəndəsi olub.

