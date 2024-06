Messiyə 1,4 milyardlıq təklif - "Belə cavab verməsinə təəccübləndik"

“Əl-İttihad” klubu PSJ ilə müqaviləsi yekunlaşaraq azad agent olan Lionel Messiyə fantastik təklif irəli sürübmüş.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Əl-İttihad” klubunun prezidenti Anmar Əl Halili açıqlama verib.

"Biz əslində Messi ilə Parisdəki müqaviləsinin sonunda əlaqə saxladıq. Ona 1,4 milyard avroluq təklif təqdim etdik, lakin futbolçunun ailəsi ABŞ-ı istədiyi üçün bunu rədd etdi. Futbolçunun belə böyük təklifdən imtina edə bilməsi təəccüblüdür”.

Qeyd edək ki, Lionel Messi PSJ-dən sonra “İnter Mayami”yə transfer olub.

