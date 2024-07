Aparıcı Ceyran Rəhimova Xalq artisti Nəzakət Teymurova ilə birlikdə istirahətə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Antalyada dincələn rəfiqələr istirahət görüntülərini sosial mediada paylaşıblar.

Həmin fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.