Bir fincan kofe bu dərdlərdən uzaq tutur

Əksər insanların sevərək istifadə etdiyi sadə qəhvənin sağlaqlı üçün bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən qəhvənin faydalarını təqdim edir:

- İmmunitet sistemini tez bir zamanda gücləndirir.

- Qocalmanın qarşısını alır və zədələnmiş hüceyrələri bərpa edir

- Parkinson kimi xəstəliklərin riskini minimuma endirir

- Maddələr mübadiləsini sürətləndirir

- Həzmi asanlaşdırır

- Tərkibindəki birləşmələr sayəsində şəkər xəstəliyinə tutulma riskini azaldır

- Fikizi və zehni performansı artırır

- Nevroloji xəstəliklərə qarşı qoruyucu təsir göstərir



- Ürək xəstəliyi riskini minimuma endirir.

