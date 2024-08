İnfluenser Aysel Şükür ilk dəfə həyat yoldaşının şəklini paylaşıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, ötən həftələrdə ailə quran bloger evləndiyi bəyin üzünü göstərib.

Aysel bu fotoların 2021-ci ildə çəkildiyini yazıb.

Qeyd edək ki, A. Şükür Kappadokiyada evlənib.

