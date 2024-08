Tanınmış jurnalist İlham Abbasov vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Məlumata görə, o, ürək çatışmazlığı səbəbindən dünyasını dəyişib. Mərhum sabah Goranboy rayonunda dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, İlham Abbasov uzun illər "Xalq" qəzetində çalışıb.

