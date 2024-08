Rekord məbləğ, rekord müddət - Fərdi İngiltərə klubuna imza atır

"Fənərbaxça"nın sol cinah müdafiəçisi Ferdi Kadıoğlu İngiltərə Premyer Liqa təmsilçisi "Brighton"la azı 5 illik razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ferdi Kadıoğlu "Fənərbaxça" rəhbərliyi ilə görüşərək, transfer haqqı ilə bağlı razılıq əldə olunarsa, "Brighton"a getmək istədiyini bildirib.

"Fənərbaxça" komandasına bonuslarla birlikdə 30 milyon avrodan çox təklif edən ingilislər Ferdi ilə şəxsi şərtlərdə anlaşıb. Transfer reallaşarsa, Ferdi Kadıoğlu Avropaya ən yüksək transfer haqqı ilə transfer edilən türk futbolçu olacaq.

