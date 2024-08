Ançelotti Ardanı seçdi - Yeni taktika

“Real Madrid”in futbolçusu Cude Bellinqhemin zədələnməsindən sonra baş məşqçi Karlo Ançelottinin planları pozulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, italiyalı məşqçinin meydanda hansı taktika və heyətlə çıxış edəcəyi maraq doğurub. Məlumata görə, Ançelottinin iki heyət seçimi var. Birinci seçim xorvat Luka Modriçin olduğu 4-3-3 taktikası ilə oynamaqdır. İkincisi isə Arda Gülerin Mbappenin arxasında oynayacağı 4-2-3-1 taktikasıdır. Ardanın digər rəqibləri isə Brahim Diaz və Seballosdur.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” “Valyadolid” matçında Arda Gülerin Mbappenin arxasında oynadığı 4-2-3-1 taktikası ilə oyuna başlamışdı. “Real” bu taktika ilə bir qol vurmuşdu. Ardınca Modriç oyuna daxil olmuşdu. “Real” daha iki qol vuraraq 3-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı.

