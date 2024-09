Azərbaycan millisi Fernando Santuşun başçılığı altında ilk rəsmi oyununda məğlub oldu.

Məğlubiyyət qədər komandamızın hücumçusu Ramil Şeydayevin penalti epizodundakı hərəkəti də müzakirələrə səbəb oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, sportinfo.tv-nin redaktoru İlkin Fikrətoğlu da növbəti süjetində Şeydayevin intizamsızlığından və İsveçə məğlubiyyətdən danışıb.

Həmin süjeti təqdim edirik:



