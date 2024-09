Vinisius gedir, Haaland gəlir - "Real"dan çılğın plan

Maliyyə pozuntularına görə cəzalandırılacağı deyilən “Mançester Siti”nin futbolçuları Erlinq Haaland və Rodri ilə bağlı maraqlı iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mançester Siti” sərt cəzaya məruz qalarsa futbolçular klubdan ayrıla bilər. “Todofichajes”in xəbərinə görə, “Real Madrid” Erlinq Haaland və Rodrini transfer etmək üçün artıq plan hazırlayıb. “Real”ın prezidenti Florentino Peresin Rodri və Erling Haalandı transfer etməkdə israrlı olduğu iddia edilir. Məlumata görə, norveçli hücumçunun komandaya qoşulacağı təqdirdə Vinisius Junior və ya Rodriqo klubdan gedəcək. Kilian Mbappe isə sevdiyi sol cinahda çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Erlinq Haaland bu mövsüm 6 matçda 9 qol vurmağı bacarıb.

