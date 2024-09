2024-cü ilin avqust ayında ailə başçısını itirməyə görə 191 176 nəfərə pensiya və müavinət ödənilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 136 873 nəfəri pensiya, 54 303 nəfəri isə müavinət alıb.

