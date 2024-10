Ferdi çıxdı, "Wolves" qayıtdı - FOTO

İngiltərə Premyer Liqasının 9-cu həftəsində "Brighton" öz meydanında "Wolverhampton" ilə 2-2 bərabərə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Brighton" 45-ci dəqiqədə Danny Welbeck-in vurduğu qolla ilk yarını 1-0 üstün tamamlayıb. 85-ci dəqiqədə isə Evan Ferguson-un qolu ilə fərqi 2-yə çatdırıb. Lakin "Wolverhampton"un 88 və 90+3-cü dəqiqədə qollari ilə hesabı 2-2-yə gətirərək oyunda tarazlıq yaradıb.

Türkiyə millisinin futbolçusu Ferdi Kadıoğlu oyuna ilk 11-də başlayıb, 72 dəqiqə meydanda qalan futbolçunu Brajan Gruda əvəzləyib.

Bu nəticə ilə Brighton xallarını 16-ya, Wolverhampton isə 2-yə yüksəltdi.

Qeyd edək ki, Premyer Liqanın növbəti həftəsində "Brighton" "Liverpool"un qonağı olacaq, "Wolverhampton" isə "Crystal Palace"la qarşılaşacaq.

