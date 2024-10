"Sabah" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi "Neftçi"ni məğlub edib.

Qarşılaşma 93:75 hesabı ilə başa çatıb.

Hazırda "Gəncə" - "Quba" matçı davam edir.

Qeyd edək ki, II turda "Naxçıvan" NTD-ni (72:71), "Lənkəran" "Sumqayıt"ı (93:71), "Ordu" "Şəki"ni (104:84), "Sərhədçi" isə "Abşeron"nu (79:70) məğlub edib.

