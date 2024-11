Vinisius bu kluba keçə bilər - 300 milyonluq təklif

Səudiyyə Ərəbistanının "Al-Hilal" klubu "Real Madrid"in ulduzu Vinisius Junioru 300 milyon dollara almaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia ilə "Fichajes" çıxış edib. Bildirilib ki, braziliyalı ulduz İspaniya nəhəngi ilə müqaviləsini yeniləməyib, Səudiyyə klubu da bu vəziyyəti fürsətə çevirmək istəyir.

"Al-Hilal" bu transferi reallaşdırarsa, PSG-nin Neymar üçün "Barselona"ya ödədiyi 222 milyon avroluq tarixi transfer rekordunu qırılacaq. Eyni zamanda, Səudiyyə klubu Vinisiusa onu dünyanın ən çox qazanan futbolçusu edəcək müqavilə təklif etmiş olacaq.

Müqaviləsi 2027-ci ildə sona çatacaq ulduz futbolçu hələ "Real Madrid"in yeni müqavilə təklifinə cavab verməyib. Madrid klubu futbolçunun qərarında dəyişiklik olmazsa, gələn təklifləri dəyərləndirməyi düşünür.

Həmçinin "Real" Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold və Florian Wirtz kimi ulduz futbolçuları heyətinə qatmaq üçün Vinisiusun transferindən gələcək vəsaiti istifadə etməyi planlaşdırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.