“Araz-Naxçıvan” “Sumqayıt”a qalib gəldi

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 13-cü tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun gününün ilk görüşü Mərdəkanda baş tutub.

Burada “Araz-Naxçıvan” “Sumqayıt”ı sınağa çəkib. Qarşılaşma nominal meydan sahiblərinin qələbəsiylə yekunlaşıb.

Turun əvvəlki oyunlarının hamısında heç-heçə qeydə alınıb: “Səbail” – “Turan Tovuz” (1:1), “Neftçi” – “Şamaxı” (2:2), “Sabah” – “Kəpəz” (2:2).

Misli Premyer Liqası

13-cü tur

10 noyabr

“Araz-Naxçıvan” – “Sumqayıt” 1:0

Qol: Ülvi İsgəndərov, 87.

Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Teymur Teymurov, Əli Əliyev.

“Liv Bona dea Arena”, 16:00.

