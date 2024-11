"Real" onları satışa çıxardı

"Real Madrid" komandası keçmiş futbolçuların soyunub-geyinmə otağındakı şkaflarını hərracda satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər onların arasında “Real”ın əfsanəvi futbolçularının istifadə etdiyi şkaflar da var. Məlumata görə, rəflər Londondakı “Sotheby' “hərrac evində satışa çıxarılıb. Onların arasında futbol əfsanələri olan Kristiano Ronaldo, Devid Bekhem, Zinəddin Zidan, Luis Fiqu və digərlərin istifadə etdiyi rəflərin də olması diqqət çəkib. Rəflərin hər biri 10000 funt sterlinqdən satışa çıxarılıb. Satışa böyük marağın olduğu deyilir.

Rəflərin satışa çıxarılan məbləğdən daha baha qiymətə satılacağı bildirilir.

