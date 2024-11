Bu gün Almaniya derbisi var

Bu gün Almaniya Bundesliqasında XII turun mərkəzi görüşü keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, prinsipial oyunda “Borussiya” (Dortmund) və “Bavariya” komandaları üz-üzə gələcək. Derbi Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da start götürəcək.

Qonaqlar 29 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Ev sahibi komanda isə 19 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

Komandalar indiyədək bütün turnirlər daxil olmaqla 135 dəfə qarşılaşıblar. Bu matçların 69-da “Bavariya” qalib gəlib. “Borussiya” isə 35 oyunda sevinən tərəf olub. Otuz bir oyun isə heç-heçə ilə yekunlaşıb.

