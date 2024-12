Peres Ardaya tarixi söz verdi - Türk futbolçu buna görə qalıbmış

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres Arda Gülerə tarixi söz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandadan icarə əsasında ayrılacağı iddia edilən futbolçu klubda qalacaq. “Defensa Central”ın məlumatına görə, Florentino Peres Arda Gülerlə görüşərək, onunla karyerası barədə danışıb. İddialara görə, Peres Ardaya güvəndiyini və onun klubun gələcəyində önəmli yer tutacağını ifadə edib. Peresin futbolçuya ““Real Madrid"in kapitanı olacaqsan, görəcəksən" dediyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsümündə “Real Madrid”də ilk qoluna iki tur əvvəl “Real”ın səfərdə “Jirona”ya 3:0 hesabı ilə qalib gəldiyi matçda imza atıb. Əsas heyətdə forma geyinməyə başlayan Arda, uğurlu oyunu ilə diqqət çəkir.

