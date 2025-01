“Zirə” səfərdə “Şamaxı”nı məğlub etdi

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XX tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma keçirilib. “Şamaxı” doğma meydanda “Zirə”ni qəbul edib. Şamaxı şəhər stadionunda oynanılan görüş qonaqların 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Meydan sahiblərinin yeganə qoluna 38-ci dəqiqədə Brahim Konate imza atıb. Baki təmsilçisinin heyətində isə 45+1-ci dəqiqədə Ruan Renato, 48-ci dəqiqədə Salifu Suma fərqləniblər.

Bu nəticədən sonra xallarını 36-ya çatdıran “Zirə” 3-cü, “Şamaxı” isə 17 xalla 8-ci pillədə qalıb.

Qeyd edək ki, XX turun digər oyunları yanvarın 25-26-da təşkil olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.