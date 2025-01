​“Qarabağ”da növbəti ayrılıq

“Qarabağ” mövsümün sonunda bəzi futbolçularla yollarını ayıracaq.

Metbuat.az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi U-21 yığmamızın da şərəfini qorumuş Amin Ramazanovla müqavilə müddətini yeniləməyəcək.

Belə ki, Azərbaycan çempionu mövsümün sonunda Ramazanovla yollarını ayıracaq. Zədə səbəbindən uzun müddət məşqlərdə də iştirak edə bilməyən Ramazanov hazırda əsas komandanın düşərgəsindədir.

“Lokomotiv”(Moskva) klubunun yetirməsi olan Aminin yeni sezona Azərbaycan komandalarından birində başlayacağı gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.