100-cü səfər qolunu vurdu

Misli Premyer Liqasının XXI turunun “Turan Tovuz”la oyununda (1:1) vurulan qol “Səbail” üçün əlamətdar olub.

Peşəkar Futbol Liqasından Metbuat.az-a bildirilib ki, Bakı klubu ölkə çempionatlarında 100-cü səfər topuna imza atıb. Yubiley qolunu Madi Keta vurub.

100-cü qol rəqib meydanlarındakı 113-cü matça təsadüf edib. “Səbail” Azərbaycan çempionatları tarixində səfərdəki qol sayı üç rəqəmlə ifadə olunan 19-cu komanda olub.

Qeyd edək ki, “Səbail” ilk səfər qolunu 2017-ci il avqustun 13-də “Zirə” ilə səfər oyununda (1:2) vurub. Həmin topun müəllifi Vüqar Nadirov olub.

