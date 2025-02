Roma Papası Fransiskin vəziyyəti ağır olaraq qalır və ona qan köçürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müqəddəs Taxt-Tacın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Papa Fransiskin vəziyyəti kritik olaraq qalır. Uzun sürən astmatik tənəffüs böhranı üçün tibbi yardıma ehtiyac duyub. Onda tombositopeniya aşkar edildiyindən qanköçürmə tələb olunub”, - məlumatda deyilir.

