DDoS hücumlarından necə qorunmaq olar? - AÇIQLAMA

Son günlər dövlət informasiya ehtiyatlarına qarşı kütləvi DDoS hücumları müşahidə olunur. Bu hücumlar rəqəmsal infrastrukturu iflic edərək xidmətlərin əlçatmaz olmasına səbəb olur. Bəs DDoS hücumları nədir, necə və niyə baş verir?

Kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssis Xəyal Fərzəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, DDoS hücumları (Distributed Denial of Service attacks) serverlərə müxtəlif nöqtələrdən fasiləsiz olaraq böyük həcmdə trafik göndərməklə onların fəaliyyətini dayandırmağa yönəldilmiş kiberhücum növüdür:

“Bu hücumların əsas məqsədi vacib resurslara əlçatanlığı maksimum dərəcədə məhdudlaşdırmaqdır. DDoS hücumlarının motivasiyası müxtəlif ola bilər—xaker qrupları tez-tez siyasi, ideoloji və ya şəxsi səbəblərə görə bu cür hücumlar təşkil edirlər. Bu tip hücumların qarşısını almağı çətinləşdirən əsas faktor onların geniş yayılmış IP ünvanlarından həyata keçirilməsidir. Nəticədə zərərverici trafiki müəyyənləşdirmək və müvafiq IP-ləri bloklamaq olduqca vaxt aparan bir prosesə çevrilir”.

Ekspert qeyd edib ki, bununla belə, güclü şəbəkə təhlükəsizliyi mexanizmləri, Anti-DDoS həlləri (məsələn, Cloudflare) və davamlı monitorinq tədbirləri vasitəsilə bu hücumlardan effektiv şəkildə qorunmaq mümkündür.

