"Google" süni zəka ilə hazırlanmış foto və videonu aşkar edəcək

"Google" süni zəka ilə hazırlanmış foto və videonu aşkar edəcək
23:48 15 Avqust 2025
121 Texnologiya
Metbuat.az
A- A+

“Google Fotoşəkillər” tətbiqinə gələcək “Bu necə edildi” funksiyası foto və videoların süni zəka ilə redaktə olunub-olunmadığını müəyyənləşdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu yenilik istifadəçilərə media faylının təbii çəkilib-çəkilmədiyini, adi vasitələrlə yoxsa süni zəka ilə redaktə edildiyini və ya tamamilə süni zəka ilə yaradıldığını sürətli şəkildə öyrənməyə imkan verəcək.

Funksiya “Məzmun Kimlik Məlumatları” standartı ilə işləyəcək və faylın redaktə tarixçəsini meta məlumatlarında saxlayacaq. Əgər məlumat çatışmazlığı və ya dəyişiklik aşkar edilərsə, istifadəçi xəbərdar ediləcək.

Qeyd edək ki, bu addım "Adobe", "Nikon" və "Leica" kimi şirkətlərin diqqətini çəkib, eyni zamanda, rəqəmsal şəffaflıq üçün yeni standartların əsasını qoymaq potensialına malikdir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Google Fotoşəkillər Google Photo Google
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi -

"Apple"ın edə bilmədiyini çinli etdi - VİDEO

14 Avqust 2025 23:44
iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

iPhone 17 Pro-da mühüm dəyişiklik

13 Avqust 2025 23:57
"Transxəzər kabel xətti ölkəni rəqəmsal mərkəzə çevirə bilər" -

"Transxəzər kabel xətti ölkəni rəqəmsal mərkəzə çevirə bilər" - Ekspert

12 Avqust 2025 23:07
Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

08 Avqust 2025 12:31
İstifadəçilərin harada olduğu görünəcək -

İstifadəçilərin harada olduğu görünəcək - ​“Instagram”da yenilik

07 Avqust 2025 23:02
​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya -

​“WhatsApp”da "şəxsi" funksiya - Gizli bildiriş gedəcək

07 Avqust 2025 21:19
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Putinin görüşdə gündəm olan hərəkəti -

16 Avqust 2025 00:28

Putinlə Tramp arasında görüş keçirilir -

16 Avqust 2025 00:05

ATU-da təhsil haqqı niyə kəskin artdı? -

15 Avqust 2025 23:57

"Google" süni zəka ilə hazırlanmış foto və videonu aşkar edəcək

15 Avqust 2025 23:48

Tramp hava limanında Putini qarşıladı -

15 Avqust 2025 23:36

Nilufər Abdulla vəfat etdi -

15 Avqust 2025 23:25

Putin və Trampın görüşü 6-7 saat davam edə bilər

15 Avqust 2025 23:14

“Fənərbaxça” məşhur futbolçuları transfer edir

15 Avqust 2025 23:06

Ən çox sevilən

15 Avqust 2025 22:51

Tramp Putinlə görüşmək üçün Ankoricə gəldi

15 Avqust 2025 22:38