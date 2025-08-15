"Google" süni zəka ilə hazırlanmış foto və videonu aşkar edəcək

“Google Fotoşəkillər” tətbiqinə gələcək “Bu necə edildi” funksiyası foto və videoların süni zəka ilə redaktə olunub-olunmadığını müəyyənləşdirəcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu yenilik istifadəçilərə media faylının təbii çəkilib-çəkilmədiyini, adi vasitələrlə yoxsa süni zəka ilə redaktə edildiyini və ya tamamilə süni zəka ilə yaradıldığını sürətli şəkildə öyrənməyə imkan verəcək.
Funksiya “Məzmun Kimlik Məlumatları” standartı ilə işləyəcək və faylın redaktə tarixçəsini meta məlumatlarında saxlayacaq. Əgər məlumat çatışmazlığı və ya dəyişiklik aşkar edilərsə, istifadəçi xəbərdar ediləcək. Qeyd edək ki, bu addım "Adobe", "Nikon" və "Leica" kimi şirkətlərin diqqətini çəkib, eyni zamanda, rəqəmsal şəffaflıq üçün yeni standartların əsasını qoymaq potensialına malikdir.
Qeyd edək ki, bu addım "Adobe", "Nikon" və "Leica" kimi şirkətlərin diqqətini çəkib, eyni zamanda, rəqəmsal şəffaflıq üçün yeni standartların əsasını qoymaq potensialına malikdir.