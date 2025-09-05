Bakıda “Formula 1”ə görə hansı yollar bağlanacaq?

18:04 5 Sentyabr 2025
169 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
2025-ci il “Formula 1” Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq çərçivəsində Bakıda yol infrastrukturu üzərində quraşdırma işləri davam edir. Bu proseslə bağlı ictimaiyyətin ən çox maraqlandığı məqam isə məhz hansı küçə və prospektlərdə hərəkətə məhdudiyyətlərin tətbiq olunacaq.

Bakı Şəhər Halqasından Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bağlanacaq yollar barədə geniş məlumat gələn həftə ictimaiyyətə açıqlanacaq.

Xatırladaq ki, “Formula 1” Qatar Airways Azərbaycan Qran Prisi 19-21 sentyabr tarixlərində baş tutacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Formula 1 Bakı
metbuat.az

