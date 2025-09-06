Şanslı və bəxtəvər 3 bürc - Uğuru özlərinə cəlb edirlər​

Astrologiyada bəzi bürclər var ki, həyat onlara daha çox gülümsəyir. Ənənəvi astroloji təhlillərə əsasən, bəxti ən çox gətirən, fürsətləri cəlb edən və şansla dolu yolları qarşılayan ilk 3 bürc açıqlanıb. Onlar yalnız həyatın gözəlliklərini deyil, uğur və bolluğu da tez-tez özlərinə cəlb edirlər.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən sözügedən 3 bürcü təqdim edir:

Oxatan

Oxatanlar ulduzların sevimliləridir. Onların idarəedici planeti olan Yupiter bolluq və şans planetidir. Bu da Oxatanlara həyatda fürsətləri ayaqlarına qədər gətirir. İstər yeni iş imkanları, istər təhsil, istərsə də səfərlərlə bağlı olsun, Oxatanlar tez-tez gözlənilməz uğurlarla qarşılaşırlar. Pozitiv baxış bucaqları və sərbəst düşüncə tərzləri onları həmişə irəli aparır.

Şir

Şir bürcü ətrafına parıltı saçır. Onların idarəedici planeti Günəş olduğuna görə, təbiətən enerjili, özünəinamlı və lider ruhludurlar. Şirlər üçün həyat sanki bir səhnədir və uğur onların baş rollarından biridir. Onlar harda olsa da, diqqət mərkəzində olur, fürsətlər və insanlar da onlara cəzb olunur. Bu bürc altında doğulanlar üçün "baxdın, oldu" ifadəsi əbəs yerə deyilməyib.

Buğa

Buğalar çox zaman zəhmətkeş olmaları ilə seçilsələr də, onların bəxti də az deyil. Venera planeti sayəsində həm maddi, həm də emosional sahələrdə uğurlar tez-tez yollarını kəsir. Pul qazanmaq, sabit həyat qurmaq və gözəl şeyləri cəlb etmək Buğalar üçün asanlıqla baş verir. Onların səbirli və təmkinli təbiəti, şansı idarə etməyi bacaran ən mühüm xüsusiyyətlərindəndir.

