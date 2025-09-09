Mərkəzi Bank sabah faiz dərəcəsini dəyişəcək? - AÇIQLAMA

Mərkəzi Bank sabah faiz dərəcəsini dəyişəcək? -
12:01 9 Sentyabr 2025
184 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Azərbaycan Mərkəzi Bankı sentyabrın 10-da uçot faiz dərəcəsi ilə bağlı qərarını açıqlayacaq. Xatırladaq ki, sonuncu dəfə iyul ayında faiz dərəcəsi 7,25%-dən 7%-ə endirilmişdi.

Bu dəfə isə həm ABŞ Federal Ehtiyat Sisteminin gözlənilən qərarı, həm də ölkə daxilindəki iqtisadi reallıqlar – inflyasiya, manatın məzənnəsi və iqtisadi artım nəzərə alınaraq AMB-nin hansı istiqamətdə addım atacağı maraqla gözlənilir.

İqtisadçı Elman Sadıqov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, sentyabrın 10-da Mərkəzi Bankın faiz dərəcələrini dəyişəcəyi gözlənilmir:


“Hesab edirəm ki, AMB faiz dərəcələrini sabit saxlayacaq. Birincisi, hazırda ölkədə inflyasiya təzyiqi yüksəlib. Ona görə də faiz dərəcələrinin aşağı salınması o qədər də məqsədəuyğun olmaz. Amma digər tərəfdən də faiz dərəcələrinin artırılması faktiki olaraq əks effekt verə bilər. Hazırda ölkədə iqtisadi böyümə ilk yeddi ayda təxminən bir faiz ətrafında olub və hələlik də həmin səviyyədə davam edir. Yəni iqtisadi artım həmin sürətlə gedir və buna görə də faiz dərəcələrinin artırılması ya iqtisadi böyüməni zəiflədə bilər, ya da onun artmasına imkan verməz”.

İqtisadçı qeyd edib ki, iqtisadiyyatımızda mövcud formalaşmış vəziyyət Mərkəzi Bankı daha ehtiyatlı və ölçüb-biçən addımlar atmağa vadar edir:

“Düşünürəm ki, faiz dərəcələri sabit saxlanılacaq. Ümumiyyətlə, uçot faiz dərəcəsindən əlavə olaraq digər addımların atılmasına maliyyə sektoru tərəfindən daha çox ehtiyac var”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Faiz dərəcəsi Manat AMB
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Brent" nefti bahalaşdı

"Brent" nefti bahalaşdı

09 Sentyabr 2025 09:54
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlandı

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlandı

08 Sentyabr 2025 20:53
"Çinlə viza rejiminin ləğvi turizmi canlandıracaq" -

"Çinlə viza rejiminin ləğvi turizmi canlandıracaq" - Millət vəkili

08 Sentyabr 2025 10:40
Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

Qızıl və gümüş ucuzlaşdı

08 Sentyabr 2025 10:13
Bu valyuta kəskin bahalaşdı

Bu valyuta kəskin bahalaşdı

08 Sentyabr 2025 09:09
Rus rublu ucuzlaşacaq -

Rus rublu ucuzlaşacaq -Bu tarixdən...

06 Sentyabr 2025 14:24
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi

09 Sentyabr 2025 12:53

Komaya düşən baş həkimin vəziyyəti açıqlandı

09 Sentyabr 2025 12:36

Bakı-Sumqayıt yolunda qəza oldu

09 Sentyabr 2025 12:22

“Telegram” hücumları Xidmət tərəfindən araşdırılır

09 Sentyabr 2025 12:14

Mərkəzi Bank sabah faiz dərəcəsini dəyişəcək? -

09 Sentyabr 2025 12:01

Milli Məclisin xüsusi iclası keçirilir

09 Sentyabr 2025 11:40

Daha bir boksçu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazandı

09 Sentyabr 2025 11:33

Lukaşenko Şimali Koreyaya gedəcək

09 Sentyabr 2025 11:26

Əvvəlki dövrlərdən qalan 5 cinayətin üstü açıldı

09 Sentyabr 2025 11:13

"COP29-un uğurlu nəticələri “Bakı sıçrayışı” kimi tarixə düşüb" -

09 Sentyabr 2025 10:53