Bakı. 20 sentyabr. REPORT.AZ/ Türkiyənin Niğde bölgəsində Ali Polis Məktəbində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində bir polis əməkdaşı ölüb, biri ağır yaralanıb.

“Report” xəbər verir ki, bu haqda Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.



İnformasiyaya əsasən, məktəbdə təlim zamanı helikopterin pəri 2 polisə çırpılaraq, onları ağır yaralayıb. Polislərdən biri hadisə yerində ölüb, o biri yaralı isə ağır vəziyyədə xəstəxanaya yerləşdirilib.

