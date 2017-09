Yer kürəsinin SİRLİ YERLƏRİ – buralara mütləq getmək lazımdır

Planetimizdə elə gizli guşələr mövcuddur ki, onlara baxarkən yalnız bir söz deyə bilirik: bu ola bilməz!

Publika.az 20 unikal və sirli yer seçdi. Bu mənzərələr əyani göstərir ki, Yer kürəsinin müxtəlif ərazilərində təbiət nə qədər gözəldir. Planetimizin əsrarəngiz yerlərinə əyləncəli foto-ekskursiya etməyi təklif edirik.

1. Hamilton hovuzu - Texas

Hamilton hovuzu – dünyanın unikal, təbii görməli yerlərindən biridir.

2. Uluru qayası - Avstraliya

Avstraliyanın məşhur Uluru qayası təbiətin sonsuz "fantaziyasının" sayəsində yaranıb.

3. Tianzi dağları - Çin

Tianzi – ağlasığmaz gözəlliyə malik, yüksək və incə dağlar.

4. Anhel şəlaləsi - Venesuela

Anhel - dünyanın ən yüksək şəlaləsidir.

5. Palavan adası - Filippin

Palavan adası dövlət qoruğu olaraq qorunur.

6. Tanah Lot məbədi - Bali

Tanah Lot məbədi dənizdə qaya üzərində tikilib.

7. Pozitano - İtaliya

Neptun tərəfindən salınmış şəhər.

8. Salar de Uyuni gölü – Boliviya

Salar de Uyuni qurumuş duzlu göldür.

9. Azor adaları - Portuqaliya

Azor arxipelaqı vulkan məşəli adalar qrupudur.

10. Qiza ehramları - Misir

Xeops, Xefren və Mikerin ehramları.

11. Seyşel adaları - Afrika

Seyşel adaları dünyada ən ekzotik və sirli yerlərdən biri sayılır.

12. Brays Kanyon milli parkı – Yuta ştatı, ABŞ

Brays Kanyon təbiətin gözəl heykəltəraşlıq bacarığını əks etdirən fantastik yerdir.

13. Buzlaq Perito-Moreno - Argentina

Perito-Moreno - Cənub Pataqoniya buz platosundan Arqentina tərəfə sürüşən buzlaq.

14. Meteor monastırları - Yunanıstan

Meteor monastırları Yunanıstanın ən parlaq görməli yerlərindən biridir.

15. Yosemiti - Kaliforniya, ABŞ

Yosemiti milli parkında olanlar onun təsirindən uzun müddət çıxa bilmirlər.

16. 12 apostol qayaları - Viktoriya, Avstraliya

12 Apostol – Port-Kempbell milli parkının sahilində bir sıra əhəngdaşı qayasıdır.

17. İquasu şəlaləsi - Argentina

İquasu şəlaləsi Argentinanın və Braziliyanın sərhədində yerləşir.

18. Anqkor Vat - Kamboca

Anqkor Vat məbədi qeyri-adiliyi ilə heyran edir.

19. Xalonq körfəzi - Vyetnam

Xalonq körfəzi - bir sıra adacıqlardan ibarətdir və kilometrlərlə uzanan əsrarəngiz mənzərəli sahildir.

20. Baqan - Myanma

Baqan - "Qızıl yer” adlandırılan bu mükəməl ərazi Myanmada yerləşir.

Zaur H.

