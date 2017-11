Xalq artistləri: "Bu paltara 400 manat vermişik"

Xalq artistləri Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova geyimlərindən danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənnilər "Zarafat-zarafat" verilişində bahalı geyimlər almadıqlarını deyiblər:

"Geyimlərimizin qiyməti fərqlidir. Biz 5, 3 min deyib şişirtmək istəmirik. İki paltar aldığımız üçün bizə baha başa gəlir. Bu paltarımız 400 manatadır. Bahaya qaçmırıq, yaraşanı alırıq. Evdə paltarlarımızdan yer yoxdur. Bir dəfə satmaq istədik, amma alınmadı".

Milli.Az

